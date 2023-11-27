نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أبو سليم الليبى: ملعب مباراة الإياب أمام الزمالك لم يحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال شكرى الخطوى المدير الفنى لفريق أبو سليم الليبى إن ملعب مباراة الزمالك فى لقاء الإياب فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لم يحسم بشكل نهائى مؤكدًا فى ذات الوقت أن باقى اللقاءات ستقام فى الجزائر.

وأضاف الخطوى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى قناة الشمس فى حديثه عن احتمالية نقل مباراة الزمالك فى الإياب إلى القاهرة قائلا:" هذه أمور إدارية ليس لى دخل فيها،واحتمال خوض مباراة الإياب أمام الزمالك فى القاهرة وارد ولم لا".

وأكد مدرب أبو سليم الليبى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفددرالية الأفريقية وانتهت بخسارة بطل ليبيا بهدف نظيف.

وأوضح الخطوى أنه راضٍ عن أداء لاعبيه أمام واحد من أعظم الفرق فى القارة السمراء رغم الخسارة بهدف مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى تحسين النتائج فى الفترة المقبلة وحسم الصعود من دور المجموعات برفقة القلعة البيضاء.