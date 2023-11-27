نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتليتكو مدريد وفينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني لمواجهة قوية أمام نظيره نادي فينورد مساء الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هو توقيت مباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب دي كويب المباراة المرتقبة بين نادي أتليتكو مدريد الإسباني ضد نظيره نادي فينورد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

تذاع أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد نظيره فينورد عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة بين سبورت 5 علي نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 5 علي سهيل سات

تردد القناة: 11623.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

موقف الفريقين من ترتيب المجموعة الخامسة

أتليتكو مدريد، 8 نقاط

لاتسيو، 7 نقاط

فينورد، 6 نقاط

سيلتك، نقطة واحدة