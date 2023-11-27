موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2024 على إستاد حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر في الجولة الماضية على يد ميلان بهدفين مقابل هدف كما خسر نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين أيضًا على يد بروسيا دورتموند في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع برصيد 4 نقاط.