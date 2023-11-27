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أحمد جودة - القاهرة - تحدث لاعب وسط مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، عن موعد عودته إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

دي بروين يعلن موعد عودته للملاعب

وأوضح دي بروين في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" أن عملية التعافي تسير بشكل إيجابي، ورغم أنها استمرت لفترة طويلة، إلا أن هناك جزءًا صغيرًا يتبقى لاستكماله.

وأعرب عن أمله في العودة بعد بداية العام الجديد بقليل، شرط أن يسير كل شيء على ما يرام في عملية التعافي.

دي بروين لم يشارك سوى في مباراتين هذا الموسم، الأولى كانت في الدرع الخيرية أمام آرسنال، حيث لعب لمدة 26 دقيقة في الخسارة بركلات الترجيح.

والمباراة الثانية كانت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، حيث شارك لمدة 23 دقيقة قبل أن يتعرض للإصابة.

ويشغل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر آرسنال.