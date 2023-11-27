نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، أمام نظيره فريق بيرسبوليس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

وستنطلق صافرة مباراة النصر مع نظيره فريق بيرسيبوليس، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقع فريق النصر السعودي في المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا مع كلا من الدحيل القطري، وبيرسيبوليس الإيراني، واستقلال دوشنبه.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد بيرسبوليس

والجدير بالذكر أن مباراة النصر أمام نظيره فريق بيرسبوليس، سيتم إذاعتها عبر قناة SSC1 HD، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.