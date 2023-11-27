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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي، صرف راتب شهر نوفمبر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيقوم مسؤولو الأهلي بخصم عقوبة خروج الفريق الأحمر من دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي يحفز لاعبيه بهذا القرار قبل لقاء سموحة

وأبلغ مسؤولو الأهلي لاعبو الفريق الأحمر بخصم عقوبة الخروج من دوري السوبر الإفريقي من راتب شهر نوفمبر.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأحد دون راحة بعد الفوز على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الاثنين على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

