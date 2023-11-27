نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيانة جديدة من لابورتا.. برشلونة يؤمن بديل تشافي هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف البارسا هذا الموسم.

وتعرضت كتيبة البلوجرانا، لبعض التعثرات في المباريات سواء داخل الليجا والتي كلنت آخرها التعادل أمام رايو فاليكانو، وبدوري أبطال أوروبا.

- ماركيز يقترب من خلافة تشافي

وأكد ‏ألبيرت ماسنو (نائب رئيس صحيفة (SPORT) الكتالونية:" أن ماركيز هو المُفضل عند لابورتا لخلافة تشافي".

كما نشر الصحفي ‏سيكي رودريجر، التابع لإذاعة كادينا سبر الإسبانية:" أن رافا ماركيز مدرب قريب جدًا من ديكو، أنهم يقدرون كثيرًا رافا بسبب تواضعه، على الرغم من كونه رمزًا للبارسا والمنتخب المكسيكي، بدء من القاع وتولي تدريب الرديف".

وتابع:" لدي شعور بأن تشافي يشعر بالوحدة بعض الشيء في النادي، كان لديه جوردي كرويف، الذي كان يثق به، وكان لديه ماتيو اليماني، الذي كان يفهمهما جيدًا، غادر الاثنان أو تم دفعهم للرحيل. ومع ديكو هنالك احترام متبادل منذ ان كانوا زملاء، لكن العلاقة ليست حميمة".

