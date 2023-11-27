نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنسبة 90%".. الدوري السعودي يقترب من ضم أخطبوط الإنجليز رغم محاولات ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال الحديث عن صفقات الدوري السعودي الجديدة والمنتظرة هذا الموسم، مستمرا خاصة بعد اقتراب فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وتضع الأندية السعودية، العديد من الأهداف الأوروبية البارزة على رادار التعاقدات المنتظرة هذا الموسم.

- دي خيا يقترب من الاتفاق

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية، أن مفاوضات نادي الاتفاق السعودية، دخلت في المراحل الجادة للتعاقد مع دافيد دي خيا في سوق انتقالات يناير.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الحارس الإنجليزي، تلقى مؤخرا العديد من العروض من مختلف الدوريات، والتي يتصدرها فريق إنتر ميامي الأمريكي، والذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن يميل الحارس لقبول عرض فريق ستيفن جيرارد.

ورحل دي خيا عن صفوف الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، بعد تعاقد الفريق مع الحارس أونانا، ليغادر الإنجليزي ويصبح بلا فريق حتى الآن.

