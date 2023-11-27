نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة الساحر من جديد".. 4 مفاجأت جديدة في تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على إحداث بعض التغييرات في تشكيل الفريق خلال مواجهته أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق تلك المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي والقاهرة.

- كاسترو يجري تعديلات على تشكيل النصر

وقرر كاسترو تغيير بعض اللاعبين في المراكز، حيث ينوي البدء بتواجد أيمن يحيى كظهير أيسر بدلا من أليكس تيليس، وعودة ثنائية قلب الدفاع لابورت وعلي لاجامي بدلا من العمري وأل فتيل.

كما استقر البرتغالي، على مشاركة مارسيلو بروزوفيتش، بجانب أوتافيو في وسط الملعب، بعد خروج الإيفواري سيكو فوفانا من خطابات كاسترو.

ليصبح تشكيل النصر اليوم يتضمن كل من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أيمن يحيى، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

