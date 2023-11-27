نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالمصري تكشف عن اهتمام عدة أندية بضم مروان حمدي.. الأهلي الأبرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استفسر نادي سموحة حول فرص ضم مروان حمدي، مهاجم الفريق المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

علم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره أن قد يشارك حسام حسن في الصفقة، بالإضافة إلى التفاوض على تسوية مالية لإتمام التعاقد.

وأكدت المصادر من داخل إدارة نادي المصري البورسعيدي، تم تحديد مبلغ قدره 40 مليون جنيه كقيمة لبيع مروان حمدي، نظرًا لانضمامه مقابل 23 مليون جنيه من نادي الزمالك.

وأضافت:" أن المصري تلقي اتصالات شفهية من بعض الأندية، بمن فيهم الزمالك، بخصوص اللاعب".

وتابعت: "أخطر وكيل اللاعب الإدارة أيضًا بجدية اهتمام النادي الأهلي بضم اللاعب".

