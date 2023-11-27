نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث في السعودية؟.. رونالدو يعود إلى دوري أبطال أوروبا بفرمان دولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يبدو أن المفاجأت لا تنقطع داخل الدوري في الموسم الحالي، ويبدو أن رونالدو يرفض التوقف عن كتابة التاريخ حتى تعليق حذائه نهائيا، بعد اقترابه من العودة من جديد لبطولته المحببة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر الدون هو هداف البطولة التاريخي، رغم رحيله عن فرق أوروبا وعدم مشاركته بها.

- رونالدو يقترب من دوري الأبطال

وأثار عبد الرحمن الفريح الإعلامي السعودي الشهير، ضجة هائلة بعد تلميحه باقتراب النصر من المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشى الفريح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "X":"الاتحاد الاوروبي يوجه دعوه بالاسم إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وتم طلب نادي النصر بشكل خاص للمشاركة في دوري ابطال اوروبا للعام القادم 2024 م - 2025 م".

