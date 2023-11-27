نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد مرتجي يقترب من رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، على تكليف خالد مرتجي برئاسة بعثة المارد الأحمر في السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه 12 ديسمبر المقبل، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم "دوت الخليج الرياضي"، أن أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي أكدوا على تواجدهم في السعودية لمؤازرة الأهلي، ولكن على نفقتهم الخاصة من بينهم حسام غالي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، بجانب أمير توفيق مدير التعاقدات.

وتُفتتح بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، بمواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في الدور الثاني من المسابقة يوم 15 ديسمبر المقبل.

