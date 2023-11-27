نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي إكسبريس: أرسنال يستهدف أوسيمين وديلي ستار: رامسديل يقترب من الرحيل عن الجانرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 27-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي إكسبريس أوسيمين مطلوب في أرسنال

وضع الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال اللاعب الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين على رأس الطلبات في الصيف القادم على حساب الدولي الانجليزي ايفان توني مهاجم برينتفورد.

وتبلغ قيمة هداف الفريق الايطالي ما يصل لنحو 125 مليون جنيه إسترليني الأمر الذي يجعله من الصفقات التي ستكلف خزائن الجانرز مبالغ طائلة لكنه ازمته مع إدارة النادي في الصيف الماضي جعلت إمكانية رحيله أمر وارد.

ديلي ستار رحيل رامسديل

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن الحارس ارون رامسديل بات مرشحًا للرحيل عن قلعة الجانرز خلال الميركاتو الشتوي القادم بحثًا عن فرص المشاركة بشكل أساسي لضمان التواجد ضمن قائمة الانجليز في يورو 2024.

ويدرس فريق نادي وولفرهامبتون ضد رامسديل ولو على سبيل الاعارة مع خيار الشراء لتعويض الرحيل المحتمل لحارس مرماهم خوسيه سا الذي بات هدفًا للكثير من الأندية المنافسة في دوري روشن.

ماركا تعلق على صفقات برشلونة

وقالت صحيفة ماركا في عددها الصادر صباح اليوم أن العملاق الكتالوني نادي برشلونة يدرس دخول سوق الميركاتو الشتوي القادم.

وسلطت الصحيفة الاسبانية الضوء على الاجتماع الذي انعقد بين المديرين التنفيذيين في برشلونة ورابطة الليجا لمعرفة الأمور التي يجب القيام بها تمهيدًا لدخول موسم الميركاتو وضم لاعبين جدد.