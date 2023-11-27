انت الان تتابع خبر "بيضة فاسدة".. نجم مانشستر سيتي يصدم محمد صلاح بتصريح ناري ورد "ناري من الفرعون المصري والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صرح اللاعب السابق لمانشستر سيتي وفيورنتينا، ميكا ريتشاردز، بأنه كان يعتقد أن محمد صلاح كان لاعبًا ضعيفًا بعد جلسات التدريب في فيورنتينا. قال ريتشاردز، الذي لعب مع صلاح في تلك الفترة، في تصريحات لبرنامج "ماتش أوف ذا داي": "كنت أقول ذلك مرارًا وتكرارًا، بصراحة لم أصدق أن تشيلسي تخلص منه وسمح له بالانتقال على سبيل الإعارة". وأضاف: "كان يستحق الكرة في التدريبات، يمرر الجميع ويسجل بسهولة في المرمى، وكان يفعل نفس الشيء في المباريات، وفي ذلك الوقت كنت أتساءل لماذا لم يلعب في تشيلسي؟". وتابع: "كنت أتساءل في ذهني هل كان هناك شخص سيء في تشيلسي؟ لأنه من غير المعقول أن يكون السبب هو قدراته كلاعب كرة قدم، وكان شخصًا لطيفًا ورائعًا مع الجميع". انضم صلاح إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي في عام 2015، بعد أن واجه صعوبة في الحصول على فرصة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تشيلسي. يذكر أن صلاح سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة في نصف الموسم الذي قضاه مع فيورنتينا قبل أن ينتقل إلى روما، ومنها انتقل إلى ليفربول حيث أصبح أحد أبرز نجوم العالم.