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أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أن الفوز أمس للفارس الأبيض أمام ابو سليم الليبي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كان مهم للغاية فى بداية المشوار بالبطولة الأفريقية.

طارق السيد: لا يوجد بصمة لـ معتمد جمال مع الزمالك وكان لا بد اللعب بطريقته

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لا يوجد بصمة فنية داخل الملعب حتي الآن لـ معتمد جمال مع نادي الزمالك وليس هجوم عليه أنا أحب ومقتنع للغاية بـ معتمد جمال ولكن كنت أتمني لعب الزمالك يكون بأسلوب مختلف.

وأضاف:" كان على معتمد جمال تغيير طريقة اللعب واللعب بطريقته هو وليس الطريقة الماضية التي كان عليها الزمالك مع أوسوريو، لذلك لا يوجد اختلاف الآن عن الماضي، لذلك اطالب معتمد جمال باللعب بطريقته الفنية من أجل تطوير أداء اللاعبين.

وتابع:" فوز الزمالك أمس كان مهم للغاية لأنك فى بداية المشوار ببطولة كأس الكونفدرالية ومن المهم الفوز بجميع المباريات التي تلعب على أرضك