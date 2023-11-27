نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رسالة غامضة من نجم الأهلي وغياب نجم دورتموند عن مواجهة ميلان ومفاجآة للزمالك قبل مباراة مودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 27-11-2023 في السطور التالية.

رسالة غامضة من نجم الأهلي

أثار واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قام بنشر رساله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال محمد عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "تمسك بحلمك واستمر خلفه، قد لا تحصل على التقدير الذي لا تستحقه لكن الله يرى مجهودك وعملك".

وأضاف: "لا يوجد خيار آخر لا بد أن تستمر من أجل حلمك الذي ضحيت كثيرا من أجله وأيضا من أجل عائلتك".

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بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر

يستعيد نادي الزمالك مدافع الفريق محمود علاء أمام مودرن فيوتشر في دوري نايل عقب تعافيه من الإصابة.

وتعافي محمود علاء من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي لحقت به في الفترة الأخيرة وغيابه عن مباراة الزمالك الماضية.

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تأكد غياب صخرة دورتموند عن مواجهة ميلان

تم الإعلان عن غياب أحد نجوم بوروسيا دورتموند عن المواجهة المرتقبة أمام ميلان يوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ويمكن له تأكيد تأهله إذا نجح في تحقيق الفوز على ميلان، الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين.

أعلن النادي الألماني في بيان رسمي أن المدافع نيكلاس سولي سيغيب عن المباراة بسبب نزلة برد.

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حقيقة غياب حاوي الأهلي عن مران الاحد



كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد مؤخرًا حول غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن مران الأمس.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأحد دون راحة بعد الفوز على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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تصريحات قوية من تشافي قبل مواجهة بورتو

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه بورتو البرتغالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "مباراة مهمة لنا، لدينا فرصة جيدة لكي نتأهل متصدرين".

وأضاف: "إذا حققنا الفوز فسوف نضمن ذلك، بعد سنتين من عدم التأهل وسندخل المباراة بحماس كبير".