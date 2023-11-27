نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير: 5 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام سموحة وعبد الظاهر السقا يهاجم كولر لها السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

طارق السيد: هجوم الزمالك عليه علامات استفهام ويحتاج " هداف"

قال طارق السيد قائد نادي الزمالك الأسبق أن هجوم القلعة البيضاء يحتاج لمهاجم قوي يتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل دعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هجوم الزمالك عليه علامات استفهام، إذا كان زيزو ليس فى حالته الفنية يكون الفريق من الصعب أن يحرز أهداف، وعلي النادي التعاقد مع مهاجم قوي.

وأضاف:" الزمالك يحتاج هداف يقوم بترجمة الفرص التي تتاح للفريق.

عبد الظاهر السقا: الأهلي والزمالك وفيوتشر خاضوا مباريات سهلة وبيراميدز صاحب الفوز الأصعب

أكد عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر الأسبق أن فوز كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر كان مهم للغاية فى بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، خاصًة أن على الفرق المصرية المنافسة على البطولات.

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أري أن الأهلي والزمالك وفيوتشر خاضوا مباريات سهلة فى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأضاف:" بصراحة البدايات كانت سهلة للأهلي أمام ميدياما والزمالك أمام أبو سليم وفيوتشر أمام سوبر سبورت على الرغم أن الثلاث فرق التي واجهت الفرق المصرية كان لهم فرص خلال المباريات.

وتابع:" المباراة الوحيدة التي كانت صعبة للفرق المصرية هي مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي، لأنه فريق قوي ومنظم.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز بثلاثية أمام ميدياما بينما الزمالك فاز بهدف دون رد على أبو سليم الليبي وفيوتشر فاز على سوبر سبورت بهدف بيراميدز فاز بنفس النتيجة على مازيمبي الكونغولي.

عبد الظاهر السقا: الأهلي فى أزمة بسبب " روتيشن" كولر وغياب رضا سليم يؤثر على الفريق

أكد عبد الظاهر السقا قائد المنتخب الوطني الأسبق أن النادي الأهلي هذا الموسم سيعاني مع كولر بسبب عدم ثبات التشكيل خلال المباريات الأخيرة للفريق. وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي فى أزمة بسبب تغيرات كولر فى التشكيل وعليه الثبات على عدد من اللاعبين لأن ذلك يضر بالفريق، أتفهم أن عدد المباريات كبير، ولكن تغييراته أيضا كثيرة للغاية. وأضاف:" غياب اللاعب المغربي رضا سليم لفترة طويلة يؤثر على الأهلي لأنه لاعب مميز يضيف حلول للفريق وكان يحتاجه فى هذه الفترة.

طارق السيد: لا يوجد بصمة لـ معتمد جمال مع الزمالك وكان لا بد اللعب بطريقته

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أن الفوز أمس للفارس الأبيض أمام ابو سليم الليبي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كان مهم للغاية فى بداية المشوار بالبطولة الأفريقية.

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لا يوجد بصمة فنية داخل الملعب حتي الآن لـ معتمد جمال مع نادي الزمالك وليس هجوم عليه أنا أحب ومقتنع للغاية بـ معتمد جمال ولكن كنت أتمني لعب الزمالك يكون بأسلوب مختلف.

وأضاف:" كان على معتمد جمال تغيير طريقة اللعب واللعب بطريقته هو وليس الطريقة الماضية التي كان عليها الزمالك مع أوسوريو، لذلك لا يوجد اختلاف الآن عن الماضي، لذلك اطالب معتمد جمال باللعب بطريقته الفنية من أجل تطوير أداء اللاعبين.

وتابع:" فوز الزمالك أمس كان مهم للغاية لأنك فى بداية المشوار ببطولة كأس الكونفدرالية ومن المهم الفوز بجميع المباريات التي تلعب على أرضك.

شوبير: 5 لاعبين يغيبون عن مواجهة سموحة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، أن عدد من لاعبي للنادي الأهلي سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام سموحة السكندري، المقرر لها مساء غد الثلاثاء في دوري نايل.

وتابع شوبير في تصريحاته الإذاعية على برنامجه على ”أون سبورت”: “علي معلول سيغيب عن مواجهة سموحة لعدم جاهزيته البدنية، بالإضافة إلى موديست الذي سيغيب أيضا عن مواجهتي سموحة ويانج أفريكانز بسبب الإصابة في العضلة الضامة”.

وأتم “عمرو السولية ومحمود متولي سيغيبان عن المباريات لوجهة نظر فنية للمدير الفني السويسري مارسيل كولر”.