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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أجمك اف سي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "ميتالورج"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد وأجمك اف سي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرم، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة أجمك اف سي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن قادش، لويز فيلبي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العامري.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرازق حمد الله، فيليبي جوتا.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أجمك اف سي في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الاتحاد ضد اجمك اف سي مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين.