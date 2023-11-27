أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.
قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في دوري نايل
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
الهانى سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور - أحمد حكم - حسين فيصل - أبو بكر ليادى - الحسن دحدوح - فادى فريد - شريف رضا - محمود وحيد - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - حمدى علاء - محمود حليمو - حسام حسن - مصطفى البدرى - محمد مصطفى ميدو - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف قسو - دوكو دودو
موعد مباراة الأهلي وسموحة في دوري نايل
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.