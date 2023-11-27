الجمعة القادم .. سباق لاختراق الضاحية بولاية وادي المعاول

كتب ـ محمد بن سالم المعولي:

تنظِّم ولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة يوم الجمعة القادم سباق اختراق الضاحية بمشاركة عدد كبير من أبناء الولاية. يرعى السباق سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب؛ جاء ذلك في اجتماع سعادة الشيخ محمد بن سعيد بن عاران الشحري والي ولاية وادي المعاول بحضور ضابط مركز شُرطة وادي المعاول ورؤساء الفِرق الرياضية بالولاية والمعنيين.

حيث أقرَّ الاجتماع التحضيري الذي أقيم بمكتب سعادة الوالي إقامة سباق وادي المعاول لاختراق الضاحية عصر يوم الجمعة القادم.

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