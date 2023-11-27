مومباي يتوج باللقب وشمس مصر وصيفا وفريق مجموعة سيد فياض ثالثا

فـي ختام بطولة هوكي عمان الدولية للنساء

خطف فريق مومباي الجمهوريون المركز الأول في بطولة هوكي عمان الدولية للنساء بعد فوزه على فريق شمس مصر بركلات الترجيح 6 /‏5 في المباراة النهائية التي اقيمت مساء امس الاول على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ليحل فريق شمس مصر في وصافة البطولة، وحل في المركز الثالث فريق مجموعة سيد فياض مسقط.

وأقيم حفل ختام البطولة برعاية سعادة بنت سالم الإسماعيلية خبيرة الرياضة النسائية بمكتب وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وبحضور أسرة الاتحاد العماني للهوكي وعدد من عضوات الاتحادات الرياضية.

وعلى مستوى الجوائز الفردية حصلت اللاعبة ريتا من فريق مومباي الجمهوريون على جائزة هداف البطولة بعد إحرازها 15 هدفا، وحصدت اللاعبة ميشا جوجير من فريق أكاديمية دون بوسكو مومباي جائزة أفضل حارسة مرمى واعدة، فيما توجت اللاعبة تماضر البلوشية من فريق سيد فياض بجائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة صاعدة إلى اللاعبة آية أيمن من فريق شمس مصر، وحصدت اللاعبة سينجا أبهميل من فريق مومباي الجمهوريون جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

جهود كبيرة

وبعد حفل الختام هنأت سعادة بنت سالم الإسماعيلية خبيرة الرياضة النسائية بمكتب وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة، وثمنت الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العماني للهوكي في سبيل الارتقاء بالهوكي النسائي والحرص على توسيع قواعده وآفاقه بين المجتمعات النسائية، مشيرة إلى أن حصول فريق عماني نسائي على المركز الثالث في بطولة نسائية دولية مؤشر جيد على مستقبل لعبة الهوكي في السنوات المقبلة، وقالت: استطاعت اللاعبات العمانيات في بطولة هوكي عمان الدولية للنساء إثبات جدارتهن بمنصات التتويج وقدرتهن على منافسة فرق دولية قوية، ونفتخر جدا بهذه الكوكبة من اللاعبات العمانيات اللاتي تمسكن بالعزيمة والإصرار لتحقيق طموحاتهن وآمالهن الرياضية، ولا زلن يقاتلن من أجل إكمال مسيرتهن الرياضية الحافلة، وبعد هذا الإنجاز الذي حققه الفريق العماني فإننا ندعو كافة المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة منها إلى تحديد موقف حاسم حول آلية دعم الفرق والمنتخبات الوطنية النسائية، فالمرأة كانت ولا تزال عنصرا فعالا ومهما في دفع عجلة التنمية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، ولا يخفى على الجميع أن المرأة العمانية أصبحت حاضرة في أغلب المحافل الرياضية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي وتحرص وبشدة على أن تترك أثرا إيجابيا وملموسا في كل بطولة أو مسابقة تتواجد فيها، كما أن النساء العمانيات لم يكتفن بالتواجد في صفوف المنتخبات والفرق كلاعبات فقط، وإنما شغفهن أوصلهن إلى مستويات أعلى فتألقت المرأة العمانية في التدريب والتحكيم والإدارة ووصلت إلى مناصب قيادية رياضية عديدة ويؤخذ بخبرتها وقراراتها بعين الاعتبار من أجل النهوض بالرياضة العمانية بشكل عام والرياضة النسائية بوجه خاص، ونبارك للاتحاد العماني للهوكي تحقيق أول مركز دولي لفئة النساء، ولن نألو جهدا لتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطني النسائي للهوكي في مشاركاته القادمة في نهائيات كأس العالم لخماسيات الهوكي في يناير 2024 بمسقط، والتي تعتبر المشاركة الأبرز على مستوى تاريخ الهوكي العماني، كما نحث بقية الاتحادات على أن تحذو حذو الاتحاد العماني للهوكي في تفعيل وتعزيز المنتخبات النسائية وتقدم لها فرصا أكبر للظهور على المستويات الدولية.

تطور أداء اللاعبات

وحول حصول فريق مجموعة سيد فياض على المركز الثالث في البطولة قال مدرب المنتخب الوطني النسائي للهوكي محمد وقاص: سعداء بحصول فريق سيد فياض على المركز الثالث في بطولة هوكي عمان الدولية للنساء ويمثل الفريق لاعبات من المنتخب الوطني النسائي للهوكي، وهذا المركز جعلنا نعيد صياغة تشكيلة المنتخب وسنراجع المستويات الفنية للاعبات بهدف تجويدها، وتحقيق مركز متقدم في البطولة دليل واضح على التطور الفني الملموس في أداء اللاعبات، وواجهت الفرق العمانية في البطولة فرقا دولية قوية من الهند ومصر والإمارات، والأداء الذي ظهرت اللاعبات العمانيات عليه مبشر إلى حد ما حول جاهزيتهن واستعدادهن للمشاركة في نهائيات كأس العالم لخماسيات الهوكي يناير 2024، ونهدي هذا المركز لأسرة الاتحاد العماني للهوكي وللأجهزة الفنية والإدارية في المنتخب الوطني النسائي، حيث إنهم الأساس الذي استطاعت لاعبات المنتخب من خلاله التألق في هذه البطولة، وحرصهم على التواجد بجانب اللاعبات وشحنهن بالطاقة الإيجابية والمعنوية العالية ليقفن صامدات أمام جميع الظروف التي تأثر عليهن، كما أن اللاعبات قدمن مستوى يليق بالفرق التي مثلنها ونافسن بقوة للوصول إلى المربع الذهبي في البطولة وتتويجهن بالمركز الثالث في البطولة .

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة 7 فرق هي: فريق مجموعة سيد فياض مسقط، وفريق مومباي الجمهوريون، وفريق أكاديمية دون بوسكو مومباي، وفريق نادي دبي للهوكي، وفريق شمس مصر، وفريق شهي فودز عمان وفريق هاسل هوك كوشين، وهذه الفرق تمثل 4 دول: فريقان من سلطنة عمان وفريق من مصر وفريق من الإمارات و3 فرق من الهند، ومثل الفرق العمانية في البطولة كلّ من: علا بنت سليمان البلوشية وآمنة بنت درويش الجحافية وهديل بنت صالح السنانية وعهد بنت جمعة السعدية، وخلود بنت جمعة السنانية، وبثينة بنت عبيد الفارسية ومروى بنت محمد السعدية، ومروة بنت سالم الخايفية وأسماء بنت سالم البطاشية وصابرا بنت عبيد الهنائية وحنان بنت درويش الهاشمية وبشاير بنت سالم الحارثية وبثينة بنت سهيل المخينية ونوار بنت ربيع الجابرية ورشا بنت محمد اللمكية وعهد بنت مبارك المشايخية وتماضر بنت يوسف البلوشية وكلثم بنت مقبول البلوشية ونوف بنت هلال العريمية ورهف بنت ياسر السعيدية، أما الجهازان الفني والإداري فمثله كل من: حنان بنت سليمان الحراصية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، ومحمد بن سيف الغرابي إداري المنتخب، ومحمد وقاص مدرب المنتخب، ومساعد المدرب شاكر بن عوض اللون، ووجدي بن حسن صنجور مصور ومحلل فني، وفي الجهاز الطبي للمنتخب الدكتورة ياسمين إدريس.