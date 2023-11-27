ختام تصفيات بطولة الشطرنج لمدارس تعليمية جنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

اختتمت بتعليمية جنوب الشرقية أمس الاثنين تصفيات البطولة المدرسية للشطرنج لمواليد (٢٠١٢-٢٠١٣) لمدارس الحلقة الثانية بالمحافظة والتي نظمتها لجنة الرياضة المدرسية بالمحافظة خلال الفترة 12 الى 27 من الشهر الجاري وشارك فيها 90 لاعبا من 19 مدرسة ولعبت بنظام الدوري لمدارس صور ومدارس جعلان، حيث رعى ختام البطولة مبارك بن سالم الفارسي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بتعليمية جنوب الشرقية. تأهل لنهائي البطولة فريقا مدرستي سلطان بن مرشد واقرأ الخاصة من مجموعة مدارس صور ومدرستا الحسن البصري وجعلان الخاصة من مجموعة مدارس جعلان، وشهد ختام البطولة تنافساً قويا بين الفرق المتأهلة وقد توجت مدرسة اقرأ الخاصة بالمركز الأول وستمثل المحافظة في نهائيات المسابقة على مستوى السلطنة في شهر فبراير 2024م وجاءت مدرسة جعلان الخاصة في المركز الثاني ومدرسة الحسن البصري للتعليم الأساسي في المركز الثالث ومدرسة سلطان بن مرشد للتعليم الأساسي في المركز الرابع. وفي الختام قام مبارك الفارسي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية راعي المناسبة بتكريم الفرق المنافسة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالمركز الأول.

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