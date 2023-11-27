السيب يعبر ظفار والبشائر يتفوق على نزوى فـي دوري عام السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أسفرت مباريات الدور الثاني لمنافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة التي أقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، عن فوزين؛ حيث فاز نادي السيب على نادي ظفار بنتيجة 99-18، وتفوق نادي البشائر على نادي نزوى بنتيجة 104-51.

المباراة الأولى جاءت قوية ومثيرة واستطاع السيب تسيد فتراتها وشكل لاعبوه ضغطا كبيرا على ملعب ظفار الذي عجز دفاعه عن التصدي لهجمات السيب وتعرضت سلته للكثير من التهديد، حيث تمكن السيب من الفوز في جميع الفترات الأربعة وتناوب لاعبوه في تسجيل النقاط، حيث تميز من نادي السيب المحترف الاميركي بريس وعبدالرحمن الشعيبي، وايمن المحرمي ورشيد الزهيبي، وأحمد المعمري وزكريا الوهيبي.

المباراة بدأت بهجمة سريعة للسيب نجح خلالها مازن الحديدي من تسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، ليعود الفريق للدفاع وينجح في قطع الكرات ومنع ظفار من التسجيل ليضيف السيب 5 نقاط، عن طريق لاعبيه رشيد الزهيبي وبريس، ومن هجمة لظفار تمكن أشرف البراكة من تسجيل نقطتين، رد عليها السيب بتسجيل 14 نقطة، فيما أضاف ظفار نقطتين لينتهي الربع الاول بتقدم السيب على ظفار بنتيجة 21-4.

الربع الثاني لم يتغير فيه الأداء كثيرا عن سابقه إذ واصل السيب ضغطه على ملعب ظفار ونجح في تسجيل 10 نقاط جديدة تناوب لاعبوه في تسجيلها، وفي ظل التصدي الدفاعي لكرات ظفار تمكن لاعب السيب عبدالرحمن الشعيبي من إضافة نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة ليتقدم فريقه 33-6، ويستمر الضغط بتسجيل 5 نقاط جديدة للسيب عن طريق رشيد الزهيبي وزميله بريس ليوسع الفريق الفارق 40-6، ويضيف مجددا عبدالعزيز البلوشي لاعب السيب ثلاثية لفريقه، ويواصل السيب الضغط ويتمكن لاعبوه من إضافة 13 نقطة لينتهي الشوط الأول بتقدم السيب على ظفار بنتيجة 55-6.

الربع الثالث لم يأت بجديد إذ ظلت أفضلية اللعب للسيب الذي سيطر على مفاصل المباراة، وتمكن من مضاعفة النتيجة، حيث اضاف احمد المعمري 4 نقاط بعد تسديدتين من تحت السلة، تبعها تسجيل 4 نقاط جديدة لزميليه رشيد الزهيبي وعبدالرحمن الشعيبي لتصبح النتيجة 63-6، وفي ظل الدافع القوي للسيب واصل هجومه تسجيل النقاط ليضيف لاعبوه 8 نقاط عن طريق المحترف الأميركي بريس، وأحمد المعمري، ومازن الحديدي وعبدالرحمن الشعيبي لتصبح النتيجة 71-6، ومن خطأ يسجل لاعب ظفار ايمن الطارشي أول نقطة لفريقه، ويستمر السيب في محاولاته الهجومية، حيث أضاف لاعبوه عددا من النقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم السيب على ظفار بنتيجة 85-7.

وفي الربع الرابع واصل السيب فرض ايقاعه الهجومي السريع حيث أضاف لاعبه نوح البلوشي نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، وأضاف السيب بعدها 6 نقاط عن طريق لاعبيه زكريا الوهيبي وايمن المحرمي ليتقدم السيب 93-7، وبعد محاولات ينجح لاعب ظفار احمد الوهيبي من تسجيل نقطتين، المباراة تواصلت بمزيد من الهجمات المتبادلة نجح فيها السيب في تسجيل عدد من النقاط لتنتهي المباراة بفوز السيب على ظفار بنتيجة 99-18.

البشائر يتفوق على نزوى

وفي المباراة الثانية تمكن البشائر من التفوق على نادي نزوى بنتيجة 104-51، في مباراة واضحة المعالم استطاع فيها البشائر فرض أسلوب لعبه وتفوق بشكل كبير في خطي الدفاع والهجوم، ففي الشق الهجومي استطاع التقدم وتعزيز الفارق بفضل تسديدات لاعبيه الناجحة التي قادها دايموند جيمس وعبدالرحمن الشبلي واسامة الريامي، وبسام البوسعيدي واحمد الحلحلي وسعيد السعدي، وتمكن البشائر التفوق في جميع الفترات الأربعة التي جاءت لصالح البشائر على النحو التالي 26-11، و20-12، و31-15 و 27-13 لتنتهي المباراة بفوز البشائر على نادي نزوى بنتيجة 104-51.