الأحمر المدرسي يتوج بلقب البطولة المدرسية العربية بمصر

حقق منتخبنا المدرسي لقب البطولة المدرسية العربية المقامة في جمهورية مصر العربية وذلك بعد فوزه على منتخب لبنان بهدف نظيف في المباراة النهائية، سجل الهدف اللاعب سليمان المحروقي في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني في البطولة التي أقيمت بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17-27 نوفمبر الحالي بمشاركة (10) منتخبات مدرسية عربية، قدم الأحمر المدرسي بطولة كبيرة، وخاض أربعة مباريات، فاز في ثلاثة منها وتعادل في مباراة واحدة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في البطولة.

حيث كانت البداية بالفوز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع منتخب لبنان بهدف لكل منهما، ليتأهل إلى دور الأربعة كأفضل ثان، ويصطدم بمنتخب مصر الفريق المنظم للبطولة ويقصيه بهدف نظيف سجله اللاعب الحسن القاسمي، وفي النهائي قدم مستوى كبيرا توج من خلاله باللقب.

اول تتويج عربي

وعن التتويج قال انور بن عبدالله الحبسي مدرب منتخبنا المدرسي : نحمد الله على التتويج باللقب العربي بعد الجهود الكبيرة التي بذلت في تشكيل هذا الفريق الواعد والتي بدأت بعملية انتقاء واسعة شملت جميع محافظات السلطنة التعليمية، واسهمت الشراكة بين الاتحاد العماني للرياضة المدرسية مع الاتحاد العماني لكرة القدم في اعداد هذا المنتخب داخليا قبل دخوله هذه البطولة العربية المدرسية، والتي كانت اول مشاركة خارجية لهذا الفريق الواعد . وقال الحبسي : رغم قوة المنافسة وتواجد معظم الفرق العربية في هذه البطولة، الا ان لاعبي منتخبنا نجحوا في تجاوز دوري المجموعات والتأهل لملاقاة مستضيف البطولة (مصر) في نصف النهائي في اصعب محطات البطولة، وبعد تجاوز المرشح الابرز للقب بهدف نظيف تاهل الفريق لملاقاة المنتخب اللبناني العنيد والمنظم ونجح ابطالنا في اثبات احقيتهم باللقب وحسم النهائي بهدف نظيف والعودة الى السلطنة باول لقب عربي على مستوى كرة القدم المدرسية .

وفي الختام قال مدرب منتخبنا : نشكر كل من اسهم في تشكيل هذا المنتخب المتوج من اخواننا المشرفين بالمحافظات التعليمية والمدربين الوطنيين بالأندية والأكاديميات، وإلى أولياء أمور اللاعبين الذين كانوا خير السند في تحقيق هذا الانجاز العربي غير المسبوق .