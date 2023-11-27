اليوم .. مجلس إدارة اتحاد القدم يعقد اجتماعا ويناقش عددا من الملفات المهمة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بمقرِّ الاتحاد بستاد السيب اجتماعًا عاديًّا يترأسه سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كافَّة أعضاء المجلس، حيث يأتي هذا الاجتماع وسط الكثير من المتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة فيما يخص مَسيرة الكرة العُمانية، سواء في المسابقات المحلية وما يرافقها من تحولات بين الفترة والأخرى أو في شأن المنتخبات الوطنية التي تستعد لمشاركات قادمة بمختلف الفئات. ولعلَّ تطلعات الوسط الرياضي لرحلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027 سيكون لها نصيب من النقاش دون جدال، خصوصًا بعد النتيجة الأخيرة التي حققها المنتخب أمام قرغيزستان بالجولة الثانية للتصفيات بعد الخسارة صفر/‏1، والمنظر الذي ظهر به الأحمر لم يكن مألوفًا للجميع بسبب تدني المستوى في بيشكيك.

جدول أعمال مبسط

جدول أعمال الاجتماع ليس به الكثير من البنود الرئيسية، وسيكون البند الأول حول مناقشة موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد والتي ستعقد في شهر مارس 2024 والاتفاق على كافَّة الجوانب التي سيتم إرسالها للأندية لمناقشتها وإبداء أي ملاحظات يرونها مناسبة تجاهها قبل إقرارها ضِمن جدول أعمال الجمعية العمومية، فيما البند الثاني سيكون حول مناقشة الجوانب المالية بالاتحاد وآليَّة التغلب على الضائقة المالية التي يمرُّ بها الاتحاد بين الفينة والأخرى وضرورة إيجاد بدائل لتجاوز مثل هذه المطبات التي تعرقل مَسيرة الكرة العمانية بشكل يصعب التغلب عليه وتحقيق الأهداف المرجوَّة من كلِّ عمل يأتي ضِمن تلك الفترة، بالإضافة إلى مراجعة بعض الملفات التي تمَّ مناقشتها في اجتماعات سابقة والتي تمَّ مخاطبة وزارة الثقافة والرياضة والشباب بشأنها وإلى أي مدى وصلت إليه حتى الآن.