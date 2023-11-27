نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة كينيا وبتسوانا فى تصفيات أمم إفريقيا للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى دولة كينيا صباح اليوم طاقم محكمات مصريات وهن: شاهندة المغربى حكم الساحه، يارا عاطف مساعد أول، مى حسن مساعد تانى، نورا سمير حكم رابع.

طاقم محكمات مصريات لإدارة مباراة كينيا وبتسوانا

وجاء ذلك تمهيدا لإدارة مباراة كينيا وبتسوانا للسيدات فى تصفيات أمم إفريقيا المقرر لها بعد غدًا الأربعاء.

ويذكر أن رباعى المحكمات المصريات سبق لهن إدارة العديد من المباريات الصعبة باقتدار.