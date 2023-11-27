صراع أوروبي كبير للتعاقد مع نجم ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - تتنافس كبار الأندية الأوروبية في القارة العجوز، على التعاقد مع موهبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صراع أوروبي كبير للفوز بخدمات نجم الروسونيري

وبات فرانشيسكو كاماردا، مهاجم ميلان، صاحب الـ15 عامًا، محل أنظار فرق ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجيزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فأن الريدز والريال وسان جيرمان يسعون للتعاقد مع موهبة الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وأشار الموقع أيضًا، إلى أن مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الألماني مهتمان كذلك بالحصول على خدمات موهبة الفريق الإيطالي.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير من قبل كبار أوروبا، بعد مشاركة كاماردا الأولى مع الفريق الأول لميلان أمام فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

