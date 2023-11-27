جوارديولا: هدفنا إعتلاء صدارة دوري الأبطال على حساب لايبزيج

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه يرغب في إعتلاء صدارة ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج، وأن الفوز أو التعادل هو هدف الفريق ولا خيار ثالث.

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة لايبزيج



وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "علينا أن نفوز أو نتعادل مع لايبزيج، تهانينا للايبزيج، أهم خطوة إنهاء المرحلة فى المركز الأول للعب مباراة الإياب من دور الـ16 على أرضنا، ليست حاسمة بالطبع، ولكن لدينا ميزة إضافية".

وتابع: "علينا أن نلعب بأفضل ما يمكن، وأن نخلق أكبر قدر ممكن من الطاقة، كان لدى شعور بأن الفريق يلعب بشكل جيد حقًا".

واختتم: "أود أن يكون لدي الفريق الذي حقق مائة نقطة للبقاء إلى الأبد، الوقت يمر وعندما يصل لاعب واحد ويقبل مركزًا واحدًا يكون لديه معايير، ولاعبون من الخلف ويدفعون ويسقطون، لا يقبل المركز، أحيانًا يبقى، ويرحل أحيانًا هذا طبيعي".