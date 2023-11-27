نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى نهائي القرن.. ماذا تغير في صفوف قطبي الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل جمهور الأهلي، بذكرى نهائي القرن الثالثة، والذي جمع بين الأهلي أمام الزمالك، والذي استطاع الأحمر اقتناصه بهدف اللاعب محمد مجدي افشة.

وخلال السنوات الثلاث، تغيرت الاوضاع في قطبي الكرة المصرية، سواء بالرحيل أو تغير الإدارات وغيرها من الأمور.

في الأهلي رحيل موسيماني وسلسلة من الألقاب

في الأهلي رحل موسيماني بعد عام من القاضية، وتولى البرتغالي سواريش، وأخيرا جاء السويسري مارسيل كولر.

وحصد الأهلي لقبي دوري أبطال إفريقيا، ومثلهم السوبر الافريقي، ولقبين كأس مصر، وأخيرا لقب الدوري المحلي.

أما اللاعبين فرحل الثلاثي، حمدي فتحي، محمد شريف، أيمن أشرف، وارتدى إمام عاشور قميص الأهلي بدلا من الزمالك.

الزمالك تغيرات بالجملة ولقبين دوري محلي

أما في صفوف القلعة البيضاء، فعلى مدار السنوات الثلاث، تغير مجلس إدارة النادي ثلاث مرات، ورحل فريق الأحلام ليكون أبرز المتواجدين فقط من هذا الفريق هو الحارس محمد عواد فقط.

وتولى العديد من المدربين المسؤلية خلفا للبرتغالي باتشيكو، بداية من كارترون، فيريرا، وختاما بالكولمبي اوسوريو.

ورغم المعاناة الافريقية منذ خسارة الديربي، إلا أن الفارس الأبيض استطاع تحقيق لقبين في الدوري المحلي.