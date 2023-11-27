نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي أمام بريسبوليس في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني في لقاء قوي بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

- موعد مباراة النصر وبيرسبوليس

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وبيرسبوليس مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية والدوحة.

- تشكيل النصر أمام بيرسبوليس

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، لاجامي، لابورت.

خط الوسط: ايمن، مونتيرو، بروزوفيتش، النجعي.

خط الهجوم: غريب، ماني، رونالدو.

- ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس؟

القمر سهيل والتردد 11585 Bein sports afc

القمر بدر والتردد 12418 Ssc extra 1

أبو ظبي الرياضية