صافرة نسائية تقود مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بايرين ميونخ، لمواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمعه أمام كوبنهاجن في منافسات الجولة الخامسة.

وأسندت لجنة الحكام قيادة المباراة للمحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، لتكون صاحبة أول صافرة نسائية تقود مباراة للفريق الألماني في دوري الأبطال.

البافاري على الصدراة

يحتل بايرين ميونخ صدارة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط بينما يتواجد كوبنهاجن في المركز الثاني بأربع نقاط متساويا مع جالاتا سراي التركي.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء، الأربعاء المقبل على ملعب اليانز ارينا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف.

