نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| تدريبات استشفائية للاعبين.. وعودة المصابين قبل لقاء فيوتشر في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع لاعبي القلعة البيضاء قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، ضمن الاستعدادات للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة، وشدد على أن الجميع كان على قدر المسئولية.

-تدريبات استشفائية للاعبين

خاض لاعبي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال تخفيف الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس خوفا من تعرضهم للإجهاد.

-محمود علاء ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان محمود علاء تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وشارك المدافع في جميع فقرات مران الزمالك اليوم، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

عبدالله جمعة ينتظم في التدريبات الجماعية



تماثل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة، والتي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وشهد مران الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في الدوري، مشاركة عبد الله جمعة في كافة فقرات المران سواء البدنية أو الفنية بعد تأكد الجهاز الطبي من جاهزيته للمشاركة.

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع الجزيري



ومن جانبه عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم.

وتحدث معتمد جمال مع سيف الجزيري عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة التي خاضها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية خلال مران اليوم.

ومنح القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بعض التعليمات الفنية للمهاجم التونسي لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.