نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري المحترفين لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبى كرة اليد المصرية موعد مع لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، فى قمة الجولة الخامسة عشر بختام الدورالأول للموسم المحلى 2023 - 2024.

ويواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الزمالك، فى قمة الجولة الخامسة عشر بختام الدورالأول للموسم المحلى 2023 / 2024.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية المواجهة التي تجمع بين يد الأهلي والزمالك، فى قمة الجولة الخامسة عشر بختام الدورالأول للموسم المحلى 2023 / 2024.

موعد مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

ومن المقرر أن تلعب مباراة الأهلي والزمالك غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة العاصمة الإدارية.

وأسفر الاجتماع الأمنى لمباراة قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك، المحدد لها السادسة مساء غدٍ

الثلاثاء على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدورالأول للموسم المحلى 2023 / 2024، عن السماح بحضور 65 فردًا من كل نادٍ بالقطبين.

يتواجد الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما حل الزمالك ثانيًا برصيد 38 نقطة.