تدشين فعاليات الدورة التدريبية لحكام ومدربي الرماية بصنعاء

تدشين فعاليات الدورة التدريبية لحكام ومدربي الرماية بصنعاءدشن وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة علي هضبان، صباح اليوم الإثنين بصالة المركز الأولمبي بالعاصمة صنعاء، فعاليات الدورة التدريبية لحكام ومدربي رياضة الرماية، التي ينظمها الاتحاد العام للعبة على مدى ثلاثة أيام متتالية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ودعم صندوق رعاية النشء والشباب.

وتشهد الدورة التي تقام تحت شعار (طوفان الأقصى لبيك ياقدس)، مشاركة 20 مدربًا وحكمًا من كلا الفئتين (ذكور - إناث)، يمثلون عددًا من محافظات الجمهورية والمراكز الخاصة المزاولة للعبة.

وخلال حفل تدشين الدورة، أشاد الوكيل هضبان بجهود الاتحاد العام للرماية وتنظيم هذه الدورة لكوادر اللعبة، مثمنًا حرص الاتحاد على تنفيذ مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تأهيل وتنمية القدرات الفنية للحكام والمدربين، وهو ما يعني أن الرغبة في العمل والتطوير متى ماكانت في أولويات الأشخاص فإن النجاح سيكون الحليف الطبيعي لهم.

وأشار الوكيل هضبان إلى أن الشباب والرياضيين يعتبرون الرهان الكبير للمستقبل المشرق لليمن، وتعقد عليهم الآمال للنهوض بالوطن وقيادته إلى بر الأمان في المستقبل،مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم كل الإمكانات التي تسهم في إحداث عملية النهوض بهذه الرياضة العريقة.

من جانبه ثمّن المشرف الفني بالاتحاد العام للرماية الكابتن علي المرولة، جهود قيادة وزارة الشباب والرياضة ودعمها المستمر بغية الإرتقاء برياضة الرماية في بلادنا والوصول بها إلى آفاق رحبة ومتطورة.

وأكد المرولة أن إقامة هذه الدورة التي تعتبر الأولى في عملية تأهيل كوادر اللعبة، تأتي حرصًا من قيادة الاتحاد لتحقيق هدف هام تسعى إليه وهو توسيع قاعدة لعبة الرماية في مختلف محافظات الجمهورية، متمنياً بأن يستمر دعم قيادة وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء من أجل النهوض برياضة الرماية وبناء وإنشاء الصالات وتوفير المستلزمات الضرورية للعبة بهدف تطويرها نحو الأفضل.

وقد شهد اليوم الأول من فعاليات الدورة، محاضرة للدكتور أحمد جاسر حملت عنوان ( كيف تصبح مدربًا أفضل)، تضمنت عددًا من الخطوات والنقاط الهامة في معارف وعلوم تدريب رياضة الرماية وهيكلة (بنية) البرنامج التدريبي للمدرب الرياضي وأساسيات الرماية بسلاحي ( البندقية والمسدس)، فيما ركزت المحاضرة الثانية للمدرب الوطني الكابتن فيصل العرقبان على تعريف رياضة الرماية وتاريخها منذ تأسيسها، وأساسيات ومراحل تعلم مهاراتها وعلم تدريبها.

وتتواصل فعاليات الدورة صباح يوم غدٍ الثلاثاء بإقامة محاضرتين ضمن البرنامج المعد للدورة، إذ من المقرر أن يقوم الأستاذ الدكتور/ عبدالغني مطهر بإلقاء محاضرة بعنوان مفهوم التدريب الرياضي وأهدافه وقواعده وقوانينه، فضلاً عن تسليط الضوء حول التدريب النفسي للرياضي وتدريب المهارات العقلية، يعقبها محاضرة للمدرب الوطني أمين الخلقي حول الأداء الفني والعناصر الأساسية للرماية الهوائية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدورة يشهد أيضًا اجراء بعض التطبيقات العملية التي تعزز من استيعاب وفهم المدرب والحكم في تنفيذ المهام، وإعداد المشاركين بالدورة مهاريًا ووضع الخطط طويلة المدى التي تساعد على تطوير المدرب والحكم فنيًا وبدنيًا والقيام بمهامهم بالصورة المطلوبة.