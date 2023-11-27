نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يقترب من الغياب أمام نابولي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الغياب عن النادي الملكي أمام نظيره فريق نابولي في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

مودريتش يقترب من الغياب عن مواجهة نابولي

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق نابولي يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة كوبي الإسبانية على غياب النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد أمام فريق مباراة نابولي يوم الأربعاء بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام قادش.

وتبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره فريق نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.