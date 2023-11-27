نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تشيلسي من التعاقد مع فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بشأن التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي في الفترة المقبلة.

موقف تشيلسي من التعاقد مع فيكتور أوسيمين

وأكدت صحيفة ديلي ستار أن نادي تشيلسي قدم عرض ضخم للحصول على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الانتقالات الشتوية القادمة.

وتريد إدارة نادي تشيلسي إنهاء صفقة اللاعب فيكتور أوسيمين في اسرع وقت وذلك بسبب رغبة العديد من الأندية العالمية في التعاقد معه نظرا لموهبته الكبيرة.

ويعد المهاجم فيكتور أوسيمين أحد أهم المهاجمين في العالم خلال الفترة الأخيرة وكان له دور كبير في تتويج نابولي ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

