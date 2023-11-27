نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل فودين يخطف الأنظار من والده بعد وصوله لعدد متابعين ضخم في انستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف روني فودين، نجل لاعب مانشستر سيتي فيل فودين الأنظار، وذلك بعد تكرار ظهوره مع والده في المناسبات الأخيرة.

ويشبه روني والده بشكل كبير، مما أكسبه اهتمامًا جماهيريا جعله يصل لعدد ضخم من المتابعين وصل إلى 4 ملايين متابع.

الطفل الصغير عارض أزياء

ولم ينتهي الأمر عند مجرد الشهرة، بل وقع روني عقدا مع وكالة عارضة أزياء كبرى، ليبدأ صاحب السنوات الأربع طريق النجومية باكرا.

وظهر روني فودين، مع والده خلال احتفالات مانشستر سيتي سواء بالفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، والاحتفالات السابقة في التتويج بالدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد هذا الموسم.

وبات روني نجما جماهيريا ليظهر على جدارية في جامعة المكسيك.

