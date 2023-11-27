نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الأهلي للمنافسة المحلية، وذلك في مواجهة هامة أمام سموحة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري، قيادة المباراة الحكم محمد عادل والذي يعود من منافسات دوري ابطال افريقيا.

ويعاون محمد عادل كلا من يوسف البساطي مساعد أول، خالد حسام طه مساعد ثان، إبراهيم محمد حكما رابعا

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد الحنفي، ويعاونه محمود أبو الرجال.

الأهلي على صدارة الدوري

ويتواجد الأهلي على صدارة جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بهدف لمثله، في المباراة الأخيرة على ستاد خالد بشارة.

