فينيسوس يتفوق على نيمار ويتوج بهذه الجائزة للمرة الأولى في مسيرته

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أحمد جودة - القاهرة - نجح جناح ريال مدريد فينيسوس جونيور بالتتويج بجائزة أفضل لاعب برازيلي المقدمة من موقع سامبا فوت البرازيلي.

فينيسوس يتفوق على نيمار



وتمكن اللاعب البرازيلي في التغلب على نيمار لاعب الهلال السعودي ليتوج بأول مرة بجائزة أفضل لاعب برازيلي محترف.



وكان قد حقق نيمار هذه الجائزة في عام 2021، بينما حصل فينيسوس على المركز الثاني في ذلك الوقت.

يذكر أن فينيسوس قد حصل على جائزة سقراط للأعمال الخيرية خلال العام الجاري، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول "، ضمن جوائز الكرة الذهبية.

وقال النجم البرازيلي عقب استلام الجائزة:" يجب أن نكون أقوياء ضد ظاهرة العنصرية وأن يكون جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة تلك الظاهرة، وأنا حزين بالحديث عن هذا الأمر ولكن يجب أن نواصل في هذا الصراع حتى نقوم بالقضاء على العنصرية في عالم كرة القدم".

وشارك فينيسوس هذا الموسم مع ريال مدريد في 13 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.