مهاجم الاتحاد السكندري ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زد أف سي

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أحمد جودة - القاهرة -

انتظم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أحمد الشيخ في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

عودة أحمد الشيخ لتدريبات الاتحاد السكندري

ويأتي ذلك عقب تعافيه من الإصابة بكدمة قوية في الركبة والتي لحقت به في الفترة الماضية وغيابه عن مباريات الاتحاد السكندري الماضية.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد الاسكندرية.

