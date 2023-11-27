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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البطولة، والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون محمد عاطف ومحمد عبد الغني ويحيى فياض.

المصري " 2006 " يفوز على المقاولون العرب 0/2

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثامنة والعشرين مواصلا المنافسة على صدارة المسابقة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله أحمد فؤاد الفار في الدقيقة السابعة والعشرين وفي الشوط الثاني ضغط فريق المقاولون العرب بضراوة إلا أن تألق الثنائي عمر فاروق ومحمد أيمن قلبي دفاع المصري ومن أمامهم المجتهد اسلام رشدي حال دون إحراز أصحاب الأرض لأية أهداف وأجاد الكابتن أحمد نبيه التعامل مع مجريات المباراة خاصة بتغييراته المثمرة والتي أسفرت عن إحراز البديل عمر جمعة للهدف الثاني وهدف قتل المباراة في الدقيقة الأربعين لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بهدفين للاشئ.

مثل المصري في المباراة: فارس عجمي لحراسة المرمى، أشرف غزالة ، عمر فاروق، محمد أيمن، أحمد ياسر لخط الظهر، اسلام رشدي ، عبد الرحمن شامبو، أدهم العشري لخط الوسط، السعيد العشري ، أحمد فؤاد الفار، عمر عرفة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من السعيد محمد، مروان عبد الظاهر،عمر عرفة.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.