نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتعادل سلبيًا أمام بيرسبوليس الإيراني.. ويتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى دور 16 بالبطولة رغم التعادل السلبي أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني في اللقاء الذي جمعهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

- الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة النصر وبيرسبوليس برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وتلقى علي لاجامي الطرد في الدقيقة 17 وكان النصر قريب من تسجيل الهدف الأول ولكن انتهى الشوط 0/0 وكان رونالدو قد حصل على ضربة جزاء ولكن طلب من الحكم عدم احتسابها.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا ولم يسجل أي منهم الهدف الأول بالمباراة وقام كاسترو باخراج رونالدو ونزل محمد مران بديلا له في الدقيقة 78 وكان النصر قريب للتسجيل ولكن انتهت المباراة 0/0 وتأهل العالمي لدور الستة عشر.

