نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب نجم الأهلي عن مواجهة سموحة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه غدًا أمام سموحة بسبب الإصابة.

غياب بيرسي تاو عن مواجهة سموحة

ويعاني تاو من الإصابة بكدمة قوية في القدم تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام ميدياما الغاني.

وتغيب تاو عن المشاركة في مران الأهلي الجماعي على مدار اليومين واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.