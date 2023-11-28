نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطة لن تكرر.. كريستيانو رونالدو يحرم النصر من فوز على بيرسبوليس ولكن كسب احترام العالم بأسره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، احتساب ركلة جزاء لصالحه خلال مباراة العالمي أمام بيرسبوليس بدوري أبطال أسيا.

كريستيانو رونالدو يحرم النصر من فوز على بيرسبوليس

والتقي فريق النصر مع نظيره بيرسبوليس في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أسيا لموسم 2023-2024.

وتعرض رونالدو لعرقلة داخل منطقة جزاء الخصم في الدقيقة الثانية من أحداث اللقاء، وأشار حكم المباراة إلى علامة الجزاء معلنًا احتساب خطأ لصاحب النصر السعودي.

وطلب كريستيانو من الحكم عدم احتساب ركلة الجزاء لعدم وجود خطأ من لاعب الفريق الإيراني، وتوجه الحكم إلى الڤار وقرر إلغاء القرار.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، نجح خلالهما في الفوز ب4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.