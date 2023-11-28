الإسماعيلي يتجه إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة ببراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اتجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلي القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

ويأتي ذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة ببراميدز في الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي وبيراميدز في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الدفاع الجوي.

