عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من التعاقد مع نجم الدوري المغربي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الزمالك في تعزيز صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي القادم، ويضع مسؤولو الكرة بالنادي أعينهم على اللاعب التوجولي صاحب الأصول الايفوارية روجر أهولو لاعب وسط الرجاء المغربي.

حقيقة اقتراب الزمالك من التعاقد مع نجم الدوري المغربي

واكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، على إهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع لاعب وسط الرجاء خلال الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وحدد نادي الرجاء مبلغ مليون و300 الف دولار من أجل الاستغناء على خدمات اللاعب لصالح الفارس الأبيض.

وأشارت الصحيفة أن النادي المغربي لديه الكثير من البدائل في الفريق، وأن النادي يبحث عن مبلغ مالي مناسب من أجل الاستغناء عن اللاعب.

وتطمح إدارة نادي الزمالك الجديدة في إستعادة القوة في مراكز الفريق بالفترة المقبلة من أجل العودة إلى المنافسة على جميع البطولات.