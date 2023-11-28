نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جفارديول: عندما كنت أواجه هالاند كنت اشعر بالسعادة بخروجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب جوسكو جفارديول، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن سعادته باللعب في نفس الفريق مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

شهدت المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وليبزيج في دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 7-0، تألق هالاند الذي سجل خمسة أهداف.

تصريحات جفارديول قبل مواجهة لايبزيج

في المؤتمر الصحفي الذي جمع جفارديول بالمدرب بيب جوارديولا قبل مباراة ليبزيج في دور المجموعات، قال جفارديول: "أنا سعيد لكوني زميله (هالاند) في الفريق". وأضاف: "لم يكن الأمر متعلقًا بـ هالاند فقط في مباراتنا الماضية، بل الفريق بأكمله على أرض الملعب، كانت مباراة صعبة".

وأبدى جفارديول سعادته بتسجيل هالاند خمسة أهداف، قائلًا: "لقد سجل خمسة أهداف في 60 دقيقة، عندما رأيت يتم استبداله كنت سعيدًًا بذلك!".

وعن سبب تميز هالاند عن باقي المهاجمين، أوضح جفارديول: "في بداية المباراة تظن أنه ليس موجودًا في أي مكان، ثم يظهر بعد ذلك ويسجل هاتريك، لا أفهم كيف يفعل ذلك، لكني أستمتع به". وأكد جفارديول على سعادته بتواجد في الفريق والتعلم من لاعبين رائعين من أجل تحقيق الأفضل.