عاجل.. رئيس مودرن فيوتشر يحسم الأمر ويكشف حقيقة إنتقال عمر كمال للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد دعبس، رئيس فريق مودرن فيوتشر، حقيقة ما يتردد بشأن تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد.

حقيقة انتقال عمر كمال للأهلي

وقال دعبس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع أحمد شوبير: "النادي الأهلي لم يرسل أي خطابات رسمية من أجل التفاوض لضم عمر كمال عبد الواحد، وما يتردد في مختلف وسائل الإعلام ما هى إلا اجتهادات فقط".

وأكمل رئيس نادي فيوتشر: "أتمنى استمرار عمر كمال مع الفريق، ولكن في حال وجود عرض رسمي من الأهلي، لا بد من دراسة الأمر ووضع شروط تناسب مصلحة النادي ومصلحة اللاعب".

واختتم: "الأهم في انتقال اللاعب لأي فريق أن يكون لاعبًا أساسيًا من أجل الانضمام لمنتخب مصر".



وجدير بالذكر أنه قد ترددت بعض الأنباء التي تُشير بإنضمام عمر كمال عبد الواحد لصفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة وذلك للإستفادة من خدماته.