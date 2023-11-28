نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يقترب من مليون دولار".. عملاق مغربي ينقض على صفقة الأهلي الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تراقب إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعض الأهداف الهامة التي لفتت الأنظار بشدة في المباريات الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم في يناير، خاصة في مركز رأس الحربة الصريح.



- تطورات مفاوضات الأهلي وسواه

وصرح أحمد علاء وكيل أعمال اللاعبين والمفوض لتسويق الغاني جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني:" أن اللاعب يمتلك مستوى فني كبير ويعتبر من العناصر المميزة والمطلوبة خلال يناير المقبل".

وأشار علاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقب انتهاء مواجهة الأهلي، تحدث معه بعض الوكلاء حول رغبة الأهلي في ضمه بالميركاتو الشتوي".

وأردف أحمد علاء: "سواه تعجب وكان لا يصدق اهتمام الأهلي بضمه ورحب للغاية بالخطوة، ورئيس ناديه يتمسك ببيعه لأعلى سعر عقب نهاية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "أحد الأندية الكبرى في المغرب دخل في مفاوضات رسمية، للتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل، وسواه لديه رغبة في أن يكون لاعبًا للنادي الأهلي، وسعره قد يصل إلى مليون دولار".