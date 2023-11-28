نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتقال لـ الأهلي أم الزمالك؟.. رئيس ميدياما يوضح مصير مهاجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني عن حقيقة ما تردد حول موقف جوناثان سواه مهاجم فريقه من الانتقال إلى أحد فرق الدوري المصري، الأهلي أو الزمالك.

وكشف أوبين في تصريحاته على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الاعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "جمهور الثالثة" قائلًا: "لا توجد أي مفاوضات حتى الأن من قبل الأهلي اتجاه اللاعب، ولكن يوجد رغبة لدى العديد من أندية للتعاقد معه وربما البعض من مصر وأوروبا وإفريقيا".

وأكمل حديثه: "لم يوجد هناك تفاوض بشكل رسمي من أي نادي جميعها محادثات فقط".



وأشار أنه لا يوجد عرضا رسميا من الأندية المصرية لضم اللاعب لذلك لا يمكن التحدث عن أي نادي بعينه، وإذا تلقينا عروض رسمية سنعلن عن ذلك.



وعن إمكانية رحيل اللاعب: "لا نرغب في بيع عقده لأي نادي حاليا، لكن من الممكن فيما بعد نرغب في ذلك لأنه قوة ضاربة لنا ومن صعب الاستغناء عنه في الوقت الحالي ولا نريد أن نخسر جهوده، وسنطرق لمسألة بيعه بعد نهاية البطولة".



وأشار: " لا ننوي بيع اللاعب الآن حتى نتلقى العروض الرسمية ونحدد قيمته وقتها، اللاعب يمتلك إمكانيات رائعة وحين تأتيه فرصة الانتقال لنادي آخر سننظر في سعره".



واختتم حديثه مؤكدًا أن سواه لاعب يُعتمد عليه من بين 3 لاعبين أساسيين في الفريق ويشاركون مع منتخب غانا.